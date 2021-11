112-nieuws: auto in sloot na botsing Hooge Mierde • dode bij brand Dongen

Het ongeluk in Hooge Mierde gebeurde zondagochtend rond elf uur (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De hoofdpunten: Twee gewonden na botsing in Hooge Mierde.

Een dode bij brand in huis in Dongen.

Twee gewonden bij ongeluk Berlicum.

Liveblog

11.40 Ongeluk Hooge Mierde Een auto is zondagochtend in de sloot beland langs de Hoogstraat in Hooge Mierde. Dit gebeurde rond elf uur, na een botsing met een andere auto. Bij dit ongeluk zijn twee mensen gewond geraakt. Een van hen moest door de brandweer uit de auto bevrijd worden. Die is naar een ziekenhuis gebracht. De Hoogstraat werd na het ongeluk afgesloten. Een gewonde is na de botsing in Hooge Mierde naar een ziekenhuis gebracht (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

10.36 Een dode bij brand in huis in Dongen Bij de brand die zaterdagnacht uitbrak in een huis aan de Kardinaal Van Rossumstraat in Dongen is iemand om het leven gekomen. Dat meldde de brandweer zondagochtend aan onze verslaggever. Een andere bewoner raakte zwaargewond, drie anderen lichtgewond. In het huis wonen arbeidsmigranten. Wachten op privacy instellingen...

05.28 Gewonden bij ongeluk Berlicum Bij een ongeluk op de Runweg in Berlicum zijn zaterdagnacht twee mensen gewond geraakt. Een automobilist die vanuit de richting van de N279 kwam, raakte door onbekende oorzaak van de weg. De bestuurder ramde een lichtmast en kwam uiteindelijk tegen een boom tot stilstand. Hulpdiensten spoedden zich na de melding naar de plek van het ongeluk. De twee inzittenden waren toen zij aankwamen al uit de auto gekomen en zijn naar een ziekenhuis gebracht. Wachten op privacy instellingen... Na het ongeluk in Berlicum werden de brandweer en een ambulance opgeroepen (foto: Bart Meesters). vergroot

05.12 Brand in huis Dongen, meerdere huizen ontruimd In een huis aan de Kardinaal Van Rossumstraat in Dongen woedt sinds vijf uur zaterdagnacht een uitslaande brand. Meerdere mensen zijn gewond geraakt en er is iemand vermist, meldt de veiligheidsregio. Wachten op privacy instellingen...

00.28 Autobrand in Veghel Een auto die was geparkeerd aan De Leest in Veghel, vlakbij basisschool Kompas, is zaterdagavond volledig uitgebrand. Het vuur werd rond halftwaalf ontdekt. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Een bergingsbedrijf werd opgeroepen om het wrak te takelen. Wachten op privacy instellingen...

23.00 Auto crasht in Vlierden Een auto is zaterdagavond gecrasht langs de Vlierdenseweg in Vlierden. De bestuurder raakte door nog onbekende reden van de weg, schoot met zijn auto rakelings langs twee bomen en schoot over een greppel. De auto kantelde en kwam vervolgens tot stilstand naast een vijver. De bestuurder kon via het dakraam uit de auto kruipen en is door ambulancemedewerkers naar een ziekenhuis gebracht. Er zou volgens een correspondent geen alcohol in het spel zijn geweest. Wachten op privacy instellingen...

