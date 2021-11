112-nieuws: gewonden bij ongeluk Berlicum • brand in huis Dongen

Bij het ongeluk in Berlicum raakten twee mensen gewond (foto: Bart Meesters). vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De hoofdpunten: Twee gewonden bij ongeluk Berlicum.

Brand in huis Dongen, meerdere huizen ontruimd.

05.28 Gewonden bij ongeluk Berlicum Bij een ongeluk op de Runweg in Berlicum zijn zaterdagnacht twee mensen gewond geraakt. Een auto die vanuit de richting van de N279 kwam raakte door onbekende oorzaak van de weg, ramde een lichtmast en kwam uiteindelijk tegen een boom tot stilstand. Hulpdiensten spoedden zich na de melding naar de plek van het ongeluk. De twee inzittenden waren toen zij aankwamen al uit de auto gekomen en zijn naar een ziekenhuis gebracht.

05.12 Brand in huis Dongen, meerdere huizen ontruimd In een huis aan de Kardinaal Van Rossumstraat in Dongen woedt sinds vijf uur zaterdagnacht een uitslaande brand. Rond kwart voor zes leek het vuur onder controle. De bewoners en hun buren hebben hun huizen verlaten, laat een woordvoerster van de veiligheidsregio weten. Er zou iemand zwaargewond zijn geraakt, meldt een correspondent. De uitslaande brand werd rond vijf uur zaterdagnacht ontdekt (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision). vergroot

