Een vermiste na uitslaande brand in huis in Dongen, meerdere gewonden

Bij een uitslaande brand in een huis aan de Kardinaal Van Rossumstraat in Dongen is zaterdagnacht iemand vermist geraakt. Meerdere mensen zijn gewond. Het vuur werd rond kwart voor vijf ontdekt.

Volgens een correspondent woedde het vuur in het hele huis. "Toen ik aankwam, sloegen de vlammen al boven en beneden uit het huis." Gevlucht via het dak

De bewoners van het huis waar de brand uitbrak, zijn onder meer via het dak uit hun huis gevlucht. Ook hun buren verlieten hun huizen, maar de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg. Vanwege de ernst van de situatie werd een zogenoemd traumateam opgeroepen. Volgens de correspondent zou er zeker een iemand zwaargewond naar een ziekenhuis zijn gebracht. Dak deels ingestort

De brandweer zette meerdere eenheden in om het vuur te bestrijden. Rond zeven uur was de brand onder controle. Van het huis waar het vuur uitbrak, is het dak deels ingestort. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht. Het nablussen zal nog enige tijd in beslag nemen.

Vanwege de brand moesten niet alleen de bewoners van dit huis maar ook de buren hun huis verlaten (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).

De vlammen sloegen metershoog uit het huis aan de Kardinaal Van Rossumstraat in Dongen (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).

De brandweer werd rond vijf uur gewaarschuwd vanwege de brand in het huis aan de Kardinaal Van Rossumstraat in Dongen (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).

Volgens een correspondent woedde het vuur 'van boven tot onder' in het Dongense huis (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).

De brandweer bestreed het vuur in het huis aan de Kardinaal Van Rossumstraat in Dongen (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).

Het vuur in het huis in Dongen was rond zeven uur onder controle (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).

