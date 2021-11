Meerdere gewonden bij uitslaande woningbrand in Dongen

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Uitslaande brand in een huis aan de Kardinaal Van Rossumstraat in Dongen

Bij een uitslaande brand in een huis aan de Kardinaal Van Rossumstraat in Dongen is zaterdagnacht iemand vermist geraakt. Meerdere mensen raakten gewond. Het vuur werd rond kwart voor vijf ontdekt. De brandweer is waarschijnlijk de hele zondagmorgen bezig om het vuur helemaal gedoofd te krijgen.

UPDATE 10.40 uur: bij de brand is een dode gevallen en in totaal raakten vier mensen gewond. Lees ons meest actuele bericht hier. De bewoners van het pand is psychische hulp aangeboden, want de impact van de brand voor hen is groot, zo meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De bewoners zijn onder meer via het dak uit hun huis gevlucht. Ook hun buren verlieten hun huizen, uit angst dat het vuur zou overslaan. Dit kon de brandweer voorkomen. Mogelijk een zwaargewonde

Vanwege de ernst van de situatie werd een zogenoemd traumateam opgeroepen. Er zou volgens een correspondent zeker een iemand zwaargewond naar een ziekenhuis zijn gebracht. Volgens de correspondent stond het hele huis in brand. "Toen ik er aankwam, sloegen de vlammen al boven en beneden uit het huis." Het blussen duurt zo lang, omdat het huis aan de achterkant is ingestort, laat de Veiligheidsregio ook weten. Eerder was al duidelijk geworden dat een deel van het dak het had begeven. Oorzaak brand nog onbekend

De brandweer zette meerdere eenheden in om het vuur te bestrijden. Rond zeven uur was de brand onder controle. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht.

