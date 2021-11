Coronanieuws: 3213 nieuwe besmettingen in Brabant

15.25

In Brabant zijn sinds zaterdag 3213 nieuwe besmettingen geregistreerd, zo blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM. In heel Nederland kwamen er 22.193 coronagevallen bij. Dat is vergelijkbaar met de vorige dagen, maar dat wil niet zeggen dat de piek van de coronagolf bereikt is. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 157.540 positieve tests. Gemiddeld komt dat neer op 22.506 nieuwe gevallen per dag, een nieuw record.

Het totaal over de afgelopen zeven dagen ligt 7 procent hoger dan het totaal over de week ervoor. Dat is het laagste 'groeigetal' sinds 6 oktober. Vorige week zondag lag het weektotaal ruim 56 procent hoger dan in de week daarvoor.