Coronanieuws: 'klachten Omikron vaak mild', 3213 nieuwe besmettingen

18.30

De klachten van mensen die besmet zijn met de Omikron-variant van het coronavirus zijn voornamelijk mild van aard. Tot die conclusie komen zowel Covid-adviseurs van de Zuid-Afrikaanse overheid als de arts in de stad Pretoria die als eerste aan de bel trok over de nieuwe variant.

"De besmettingen die zich tot nu toe hebben voorgedaan, waren allemaal milde gevallen, milde tot matige gevallen. En dat is een goed teken", zegt viroloog Barry Schoub bij de BBC. Hij is hoofdadviseur van het vaccinatieprogramma in Zuid-Afrika.

Ook stelt Schoub dat de Omikron-variant door zijn mutaties mogelijk minder "fit" is dan de Delta-variant. De viroloog hoopt dan ook dat die de Delta-variant niet gaat vervangen, omdat "we weten dat Delta heel goed reageert op de vaccins".

De Zuid-Afrikaanse arts Angelique Coetzee noemt in de Britse krant The Telegraph de symptomen van de Omikron-variant "anders en zo mild" in vergelijking met andere varianten. Zij was een van de eersten die in haar praktijk in Pretoria met de nieuwe variant te maken kreeg.

Coetzee zegt dat meerdere gezonde jonge mannen bij haar langskwamen die zich heel vermoeid voelden. Geen van hen had volgens haar smaak- of reukverlies en ongeveer de helft was gevaccineerd, aldus de arts. "Wat we klinisch zien in Zuid-Afrika - en onthoud: ik zit in het epicentrum, dat is waar ik werk - is extreem mild."

Zij zegt dat ze nog niemand met klachten van de Omikron-variant heeft laten opnemen in het ziekenhuis. "Ik sprak met collega's van mij: hetzelfde beeld", aldus Coetzee. Zij vindt de internationale reactie vooralsnog paniekerig, maar laat tevens weten dat over een aantal weken de situatie mogelijk anders is.