Coronanieuws: toelichting minister Hugo de Jonge over nieuwe coronavariant

07.30

Twee reizigers in Australië zijn positief getest op het coronavirus en blijken besmet met de Omicron-variant. Beide passagiers kwamen zaterdag aan in Sydney vanuit zuidelijk Afrika via Qatar en ondergingen direct een test. De twee zijn in quarantaine gezet in een speciale accommodatie, melden de gezondheidsautoriteiten in de deelstaat New South Wales, waarvan Sydney de hoofdstad is.