Unesco plaatst bloemencorso's op internationale lijst van tradities

Unesco plaatst de bloemencorso's op de internationale lijst van tradities. "Voor het bloemencorso van Zundert is het een wereldwijde erkenning van onze corsocultuur, maar dat geldt ook voor alle andere bloemen en fruitcorso’s van Nederland", zegt Paul Bastiaansen. Hij is naast inwoner van corsodorp Zundert ook voorzitter van de landelijke Corsokoepel, de club die de belangen behartigt van alle Nederlandse corso's.

"Als het goed is gaat het op 15 december in Parijs gebeuren. Het bouwen van corsowagens, de cultuur en de samenhorigheid wordt dan op die hele belangrijke Unescolijst geplaatst van immaterieel erfgoed. Hier hebben we elf jaar aan gewerkt", aldus Bastiaansen.

“Afhankelijk van de ontwikkelingen rond corona proberen we in Parijs met drie man aanwezig te zijn”, vertelt Bastiaansen. “Het gaat overigens niet alleen om het bloemencorso van Zundert, maar om alle corso’s van Nederland. Ons land telt rond de dertig corso’s. Allemaal bloemencorso’s op één na, en dat is het fruitcorso van Tiel.”

De term immaterieel erfgoed is een aanduiding die links en rechts de wenkbrauwen doet fronsen en vooral veel vragen oproept. Ook Bastiaansen weet dat als geen ander. Jarenlang heeft hij keer op keer moeten uitleggen wat de betekenis is van de term.

“Immaterieel erfgoed is ‘levend erfgoed’, het omvat onder meer tradities van gemeenschappen en groepen. In ons geval laat je zien dat het corso bouwen heel wat meer is dan een hobby. Er zijn heel wat dorpen, verenigingen en buurtschapen mee bezig”, vertelt Bastiaansen. "En vaak al decennialang, het bouwen is een traditie geworden."