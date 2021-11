Theo Weterings over coronacrisis: 'Blijf in gesprek en gooi geen stenen'

Burgemeester Weterings in KRAAK. vergroot

"Pak de gezelligheid die wel kan en heb het er met elkaar over, samen moeten we het rooien." De woorden van burgemeester Theo Weterings van Tilburg zijn niet nieuw, maar op de eerste dag van de avondlockdown wel actueel. In het Omroep Brabant-programma KRAAK sprak hij zondag over de nieuwste coronamaatregelen en de effecten die ze hebben op zijn stad.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

"Niemand weet de weg uit de crisis, we zullen geduld moeten hebben." Dat is de weinig opbeurende boodschap van burgemeester Weterings. "Het hele land is moe, de samenleving heeft het ermee gehad. Maar tot de medische wetenschap met maatregelen komt die echt effectief zijn, doe ik een klemmend beroep op de mensen. We moeten naar elkaar luisteren en het blijven opnemen voor elkaar." "Iedereen heeft weerzin tegen de regels", gaat hij verder. "We zouden ons de crisis uitprikken, maar er worden steeds nieuwe groepen besmet. Het is varen in de mist en we weten niet hoelang die mist nog blijft hangen. We zullen geduld moeten hebben."

"Kritiek op de regering heeft weinig zin."

Weterings wil geen kritiek spuien op de regering. "Iedereen die met deze crisis bezig is, doet dat met elan en de beste intenties. Kritiek op de regering vanuit Tilburg heeft weinig zin. Uiteindelijk moeten de mensen het doen die daar zitten." Hij benadrukt het verschil tussen werken in een gemeente en het besturen van een land. "Burgemeesters kunnen actie ondernemen en achteraf verantwoording afleggen. De minister-president en de minister van Volksgezondheid moeten de discussie aan in het parlement. Die discussie hoort bij de democratie, maar maakt de aanpak van de crisis niet makkelijker. Ze doen het goed, ook omdat ze zich realiseren dat ze te stellig zijn geweest. Ze leren steeds opnieuw. We maken allemaal fouten", aldus Weterings. Het heeft daarom geen zin om te vragen of hij tevreden is met de maatregelen. ""We moeten ermee werken, het heeft geen zin om de discussie te voeren of ze voldoende zijn. Als we ze niet zouden nemen, zou het aantal besmettingen toenemen en zullen het aantal ziekenhuisopnamen toenemen. We moeten allemaal ons deel doen om besmettingen te voorkomen."

"Zijn er genoeg handhavers? Dat is een zorg die je hebt."

"We hebben in het land gezien dat er niet genoeg politie en boa's zijn. Dat is een zorg die je hebt", erkent de burgemeester. "Natuurlijk zijn agenten moe. Ze lopen al maanden voorop in de strijd, terwijl ze worden belaagd met stoeptegels. Dat doet wat met mensen, ook met professionals bij de politie. Je mag je best uiten, maar je moet met elkaar in gesprek blijven en niet met stenen gooien."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.