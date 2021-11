Golfer in Zuid-Afrika over nieuwe coronavariant: 'Zitten in strenge bubbel'

Golfer Lars van Meijel op Dutch Open in Cromvoirt vergroot

Golfer Lars van Meijel uit Eindhoven zit op dit moment in Zuid-Afrika, waar het leven beheerst wordt door Omicron, de nieuwe variant van het coronavirus. De golfer maakt zich niet ongerust, vertelde hij zondag in het sportprogramma De Zuidtribune op Omroep Brabant radio. "We zitten in een strenge bubbel hier."

Hij blijft daarom in Zuid-Afrika, waar hij meedoet aan het toernooi Joburg Open in Johannesburg. Verschillende landen hebben inmiddels vluchten vanuit Zuid-Afrika verboden. Nederlanders mogen vooralsnog wel naar huis reizen vanuit het gebied.

Van Meijel blijft er vrij laconiek onder. "Ik weet niet of ik in quarantaine moet thuis en de vluchten zijn heel duur, wel 1700 euro. Ik vlieg volgende week maandag terug. In principe blijft KLM vliegen, hebben ze gezegd. En als je je laat testen voor je vliegt en daarna weer, dan moet het goed zijn", aldus een nuchtere Van Meijel. Hij is niet bang om in Zuid-Afrika te blijven. "Wij zitten in een strenge bubbel en komen met weinig mensen in contact. Ik denk dat ik hier veiliger zit in de bubbel, dan thuis in Nederland. Daar is het ook slecht op dit moment en zit iedereen binnen op elkaar. Hier kan ik nog golfen."

"Ze zijn relaxt en testen vrij weinig in Zuid-Afrika."

Hij denkt wel dat het daadwerkelijke aantal besmette mensen in Zuid-Afrika een stuk hoger kan liggen dan ze zelf melden. "Ze zijn hier heel relaxt. Ze zijn niet streng en testen vrij weinig, maar we zoeken het contact met anderen niet op. We zijn alleen op de golfbaan en in het hotel. En daar eten we lekker buiten." Ook niet onbelangrijk voor de golfer is dat de kans op succes door alle afzeggingen op het toernooi is toegenomen.

