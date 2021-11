PSV geeft wedstrijd uit handen en speelt gelijk in Heerenveen

PSV heeft op wonderbaarlijke wijze puntverlies geleden. In een wedstrijd die de Eindhovenaren volledig onder controle hadden ging het een kwartier voor tijd toch fout. Na 90 minuten stond er een 1-1 eindstand op het scorebord. Door het puntverlies is PSV de gedeelde koppositie kwijt.

Nadat in een leeg stadion het Friese volkslied was gedraaid, kon SC Heerenveen – PSV beginnen. De Eindhovenaren hadden al 10 jaar niet gewonnen op bezoek bij de Friezen, maar waren toch vol vertrouwen naar het noorden gereisd.

PSV zit namelijk in een flow en dat was ook terug te zien op het veld. De uitploeg was dominant en creëerde kans op kans. dat de wedstrijd na een halfuur nog niet beslist was, had PSV aan zichzelf te wijten.

Genieten van PSV

PSV stond op dat moment wél op voorsprong. Het was Carlos Vinícius die na een klein kwartier de 0-1 had gemaakt. Een paar minuten daarvoor had de Braziliaan nog een uitgelezen mogelijkheid gemist. Maar zijn tweede kans was dus wel raak. Een mooie aanval via Armindo Bruma en Ritsu Doan leidde de openingstreffer in.

Na de 0-1 gingen de bezoekers rustig verder waar ze mee bezig waren. PSV combineerde goed en het was met vlagen genieten wat de club liet zien. Onder andere Ibrahim Sangaré en Olivier Boscagli waren dichtbij een tweede Eindhovense treffer. SC Heerenveen was op één schot van Rami Kaib na niet in de buurt van de goal geweest. Dat de ruststand maar 0-1 was lag vooral aan PSV, dat de kansen niet benutte.

Niet te geloven

PSV kreeg ook in de tweede helft de nodige kansen om de voorsprong te verdubbelen. SC Heerenveen kon amper potten breken en was rijp voor de slacht. Maar naarmate de tweede helft vorderde, ging de thuisploeg er meer in geloven.

Henk Veerman was er twintig minuten voor tijd dichtbij. Het was de eerste waarschuwing, want vijf minuten later was het wel raak. Een indraaiende vrije trap werd slecht verwerkt door Joël Drommel waardoor Rami Al Hajj vrij kon inschieten. Iets wat PSV zichzelf kan aanrekenen aangezien het de wedstrijd al vijf keer had kunnen beslissen.