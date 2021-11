Michael van Gerwen onderuit in kwartfinale Players Championship Finals

Foto: Lawrence Lustig/PDC vergroot

Voor het eerst sinds 2012 sluit Michael van Gerwen een kalenderjaar af zonder majortitel op zak. De Players Championship Finals was de laatste kans voor de darter uit Vlijmen. Zondagmiddag werd hij op dat toernooi in de kwartfinale uitgeschakeld door Peter Wright. De Schot was met 10-6 te sterk voor Van Gerwen.

De wedstrijd ging lange tijd gelijk op. Na tien gespeelde legs hadden Van Gerwen en Wright allebei vijf legs op hun naam staan. Daarna nam Wright snel afstand van Van Gerwen. Vijf van de volgende zes legs gingen naar de Schot, die zich daarmee verzekerde van de winst en een plek in de halve finale. Van Gerwen was een jaar geleden de winnaar van de Players Championship Finals. In de finale was Van Gerwen toen met 11-10 te sterk voor Mervyn King. Het was de laatste majortitel die Van Gerwen op zijn naam wist te schrijven. Het toernooi geldt als laatste voorbereiding op het WK darts, dat op 15 december in Londen van start gaat.

Brandalarm

De wedstrijd tussen Van Gerwen en Wright begon later dan de bedoeling was. Toen de huidige nummer drie en nummer twee van de wereld op het podium stonden om te beginnen aan hun kwartfinale ging het brandalarm af. Op het moment dat het alarm uitgeschakeld was, konden de darters alsnog beginnen aan hun wedstrijd.

