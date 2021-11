Brabantse kanshebbers voor Sporter van het Jaar

Jeffrey Herlings, Harrie Lavreysen, Mathieu van der Poel en Rico Verhoeven zijn kanshebbers voor de titel Sportman van het Jaar. Daarmee komen vier van de tien kandidaten uit Brabant.

De titel wordt op 22 december uitgereikt. Dat is zeker. Maar waar en hoe die uitreiking gaat gebeuren is door corona nog een groot vraagteken voor de organisatie. Oorspronkelijk zouden de sporters in het Afas Live in Amsterdam bijeen komen. De organisatie zoekt naar alternatieven.

Eén Brabantse kanshebster

Sportman van het Jaar is niet de enige titel die te winnen valt. Ook bij de vrouwen is een Brabantse genomineerde. Zoals wel vaker de afgelopen jaren is schaatsster Ireen Wüst in beeld voor de award, samen met elf anderen.

Bij de paralympische sporters zijn dresseuuramazone Sanne Voets uit Berhem, tafeltenisster Kelly van Zon uit Oosterhout, atlete Marlene van Gansewinkel uit Tilburg en rolstoeltennisser Niels Vink uit Helmond in de race voor de titel.

Verder zijn er nog de categorieën Sportploeg van het Jaar en Coach van het Jaar. Een vakjury bepaalt welke kanshebbers ook daadwerkelijk genomineerd worden voor de verkiezing