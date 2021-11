Het Kasteel van Sinterklaas is nu echt dicht, deze kinderen hadden geluk

1/5 Het Kasteel van Sinterklaas in Helmond is nu echt dicht, deze kinderen hadden nog geluk

Ook voor Sinterklaas gelden de strengere coronamaatregelen. Daarom heeft hij besloten zijn kasteel in Helmond te sluiten. Zondag om vijf uur ging de deur definitief dicht. De kinderen die vandaag nog een kaartje hadden, hadden dus geluk.

Het is een gezellige drukte op het plein voor het Kasteel van Sinterklaas. Kinderen dansen met de pieten en eten pepernoten. Ze hebben geluk, want ze horen bij de laatste bezoekers van het kasteel. Levi heeft een blauwe pietenpet met rode veer op zijn hoofd. Hij staat te dansen van voorpret. "Ik ga naar Sinterklaas en de pieten," roept hij.

Ook al mag Rayvi het kasteel niet in, hij is toch volop aan het genieten. "Ik heb al pieten gezien," roept hij blij. Hij graait in zijn jaszak. "Kijk, ik heb ook al pepernoten gekregen!"

Rayvi heeft minder geluk. Hij heeft voor woensdag een kaartje om het kasteel te gaan bekijken. Maar dan is het dus al dicht. Toch is hij met zijn broer en ouders naar Helmond gekomen om het kasteel van buiten te bekijken. Zijn vader Mike Verbeek legt uit: "We willen onze kinderen er zo toch iets van mee laten krijgen. Even op het plein kijken. Naar mijn mening had het hier wel open kunnen blijven. Ik vind het jammer dat het wordt afgezegd."

Ook zijn moeder Mirjam van de Ven vindt het jammer dat de deuren sluiten. "Echt heel jammer. Zo veel mensen hebben hier hun best voor gedaan en het is zo leuk voor de kinderen. Ik ben blij dat we dit nog mee hebben kunnen maken op de valreep. Maar het is een gemis."

Sem komt net naar buiten. "Het was heel leuk," vertelt hij enthousiast. Ik heb Sinterkaas gezien en ik heb hem verteld dat we naar naar het dinomuseum zijn geweest. Ik vind het jammer dat het kasteel dicht gaat want ik had nog wel een keertje willen gaan kijken."

Officieel hoeft het Kasteel van Sinterklaas niet dicht. Maar door de strengere coronaregels is het voor de organisatie niet meer te doen. Nikki de Greef-Coolen legt uit: "We hadden zelf de mondkapjes al verplicht gesteld en zorgen ervoor dat mensen afstand kunnen houden. Daarom hadden we de kamer met de peternotenbakkerij al gesloten. Maar als we nog maar een persoon per vijf vierkante meter mogen toelaten wordt het wel heel lastig. Ook moeten we zelf gaan handhaven of mensen wel anderhalve meter afstand houden. Dat is niet te doen, daar hebben wij niet genoeg vrijwilligers voor."

Met pijn in het hart is na overleg met de gemeente het besluit genomen om te stoppen. "We willen de kinderen niet teleurstellen. Maar de ziekenhuisopnames zijn niet gering. Code zwart dreigt. Dan moet je je verantwoordelijkheid nemen."