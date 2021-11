PSV-trainer Schmidt na puntenverlies: ‘Ik kan niemand iets kwalijk nemen’

De teleurstelling was groot bij PSV na nieuw puntenverlies. In een wedstrijd die de ploeg volledig onder controle had ging het een kwartier voor tijd toch nog fout. Na afloop kon Roger Schmidt zijn ploeg bijna niks verwijten. Alleen het niet maken van een tweede treffer zat hem dwars.

“We speelden een hele goede wedstrijd. Als je het over een hele week ziet, spelen we drie topwedstrijden. Vandaag vergeten we alleen de tweede treffer te maken. We hebben zoveel kansen gecreëerd, de wedstrijd had al beslist kunnen zijn.”

“Ik kan niemand na deze wedstrijd iets kwalijk nemen. We hebben genoeg goede momenten gecreëerd. We moeten accepteren dat het vandaag maar één punt oplevert.”

“De manier waarop we de vrije trap weggeven is ook onnodig. Doordat niemand de bal aanraakt is het een lastige bal voor de doelman.”

Naast het feit dat Drommel er niet goed uitzag, was er ook kritiek op de wissels van Schmidt. Onder andere Van Ginkel viel in voor Ritsu Doan die aanvallend zeer dreigend was. De Japanner wilde zelf niet al te diep ingaan op zijn wissel.

“Je moet de trainer vragen naar de keuzes. Ik ben vooral teleurgesteld dat we vandaag punten verspelen. Ik zag het niet aankomen dat we deze wedstrijd nog weg zouden geven.”

De trainer gaf aan dat de fitheid één van de redenen was om te wisselen. “Niet iedereen was even fris meer. Je wilt dan nieuwe energie inbrengen. Voor Doan is het ook weer wennen om drie wedstrijden in een week te spelen."

Schmidt vond dat hij weinig andere keuzes had dan het brengen van de iets meer verdedigend ingestelde Van Ginkel. "Ik wil niet in excuses denken maar het is wel een gevolg van de krappe selectie die we nu ter beschikking hebben. Maar we hebben vandaag niet verloren door de fitheid van onze selectie. De wedstrijd had allang beslist moeten zijn.”

PSV wacht nu een relatief rustige week. Er staat geen doordeweekse wedstrijd op het programma en dus kan er verder gewerkt worden aan het herstel. Of er volgende week ook spelers terugkeren uit de ziekenboeg is nog niet duidelijk. Ook Schmidt kon hier nog geen uitspraken over doen.