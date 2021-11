Coronanieuws: amateurvoetbal gaat komend weekend deels niet door

17.00

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft voorlopig stijgen. Het is verstandig om er rekening mee te houden dat de piek nog niet bereikt is, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

De stijging gaat de laatste weken naar verhouding weliswaar iets langzamer, maar het aantal patiënten blijft nog steeds flink toenemen. Als de stijging doorzet "gaan we in de komende week uitkomen boven het hoogste niveau van de vorige winter. Dan gaan we overall richting de 3000 patiënten", verwacht Kuipers.