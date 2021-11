Coronanieuws: geen gelijk Viruswaarheid, vaccinatie hoeft niet te stoppen

05.10

Bij zwangere vrouwen met een coronabesmetting kan het virus in uitzonderlijke gevallen de ongeboren baby in gevaar brengen in de tweede helft van de zwangerschap. Sinds juli dit jaar zijn minstens dertien doodgeboortes in Nederland te wijten aan een door het coronavirus beschadigde placenta. Dat zegt gynaecoloog Sam Schoenmakers van het Erasmus MC in Rotterdam op basis van een analyse in de Volkskrant.