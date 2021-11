Winkel vol namaak merkkleding ontdekt in kapsalon: 'En zo slecht!'

'De kleding was zo slecht, je loopt zo in je onderbroek.'(foto: Facebook politie Eindhoven). vergroot

Achter in een kapsalon aan de Kruisstraat in Eindhoven heeft de politie na een tip een volledig ingerichte winkel met namaak merkkleding ontdekt. De kleding is in beslag genomen en de eigenaar van de winkel moet zich op een later moment verantwoorden, maakte de politie zondagavond bekend.

De melding over de namaakkleding die verkocht werd in de kapsalon, kwam vorige week bij de politie binnen. Daarop besloten twee agenten de kapsalon eens een bezoekje te brengen. Sfeer sloeg om

"Het personeel stopte met knippen en keek verbaasd in mijn richting", laat de kale agent Jens weten. "Nu moet ik zeggen dat dit wel de algemene reactie is wanneer ik met mijn 'kapsel' een kapsalon binnenstap, maar oké." Toen hij het personeel vertelde dat hij kwam in verband met de illegale verkoop van namaakmerkkleding, sloeg de sfeer onmiddellijk om. "Ik moest naar buiten want ze hadden absoluut geen namaakmerkkleding." Daar trapte de agent niet in. Hij besloot even rond te kijken in de kapsalon. "Helemaal achterin de zaak troffen we een volledige ingerichte winkel aan", laat de agent weten. "In die winkel lag behoorlijk wat kleding. Allerlei merken: Fila, Adidas, Nike, D&G, Philipp Plein, enzovoorts." 'Goedkope stoffen, scheve pasvorm…'

Het personeel verzekerde de agent dat het allemaal originele merkkleding was. Daarop werd een specialist ingeschakeld, die vaststelde dat het nep was. "Goedkope stoffen, scheve pasvorm. Het stiksel was dusdanig slecht dat je, tegen de tijd dat je op de Woenselse Markt zou zijn aangekomen, in je onderbroek zou lopen." Het verkopen van namaak merkkleding is in Nederland strafbaar. De politie vindt het extra kwalijk dat klanten ervan overtuigd werden dat ze afgeprijsde merkkleding kochten.

De politie kwam de berg namaak merkkleding op het spoor na een tip (foto: Facebook politie Eindhoven). vergroot

De volledig ingerichte winkel vol nepmerkkleding (foto: Facebook politie Eindhoven). vergroot

De nep merkkleding is in beslag genomen (foto: Facebook politie Eindhoven). vergroot

