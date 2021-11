Gevaarlijke hoeveelheid gas onder seniorenflat, bewoners nog niet terug

De bewoners van de seniorenflat aan de Doornburgstede in Den Bosch waar een gaslekkage is, kunnen voorlopig niet naar huis. De tachtig tot honderd woningen werden maandagochtend ontruimd. Er hangt een gevaarlijke hoeveelheid gas in de kruipruimte van het gebouw, waardoor er sprake is van ontploffingsgevaar. De ruimte wordt geventileerd.

Het gaslek werd maandagochtend om halftien gemeld. Hulpdiensten zijn massaal opgeroepen. Ook netbeheerder Enexis is aanwezig. "Het lek zit op een lastige plek, dus Enexis heeft wat tijd nodig om de lekkage op te sporen en te dichten", laat de woordvoerder van de Veiligheidsregio weten.

De lekkage is volgens de woordvoerder ontstaan door werkzaamheden. Er werd glasvezel aangelegd, daarbij is door de gasleiding heen geboord. Daardoor is de kruipruimte onder een van de gebouwen volgelopen met aardgas. "Omdat dat explosief kan zijn, hebben we uit voorzorg honderd woningen ontruimd."

Gasleiding afgesloten

Rond kwart over elf was de gasleiding afgesloten. "Het gas is nog niet uit het gebouw, het is nog niet veilig", aldus de Veiligheidsregio. De brandweer ventileert de kruipruimte en doet voortdurend metingen. Zodra het veilig is, wordt de gasleiding gemaakt.

Zo'n vijftig mensen zijn met bussen opgehaald en worden naar de Maaspoorthal gebracht, daar worden ze opgevangen. Hulpdiensten hebben ook een aantal honden uit de gebouwen gehaald.