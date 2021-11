Minstens tachtig woningen in Den Bosch ontruimd vanwege gaslek

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision. Foto: Bart Meesters/SQ Vision. Foto: Bart Meesters/SQ Vision. Foto: Bart Meesters/SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/4 Foto: Iwan van Dun/SQ Vision.

In Den Bosch zijn tachtig tot honderd woningen ontruimd vanwege een gaslekkage. Het gaat om appartementen aan de Doornburgstede. Volgens de Veiligheidsregio is het gaslek ontstaan in een kruipruimte onder het gebouwencomplex.

Het gaslek werd maandagochtend om iets halftien gemeld. Hulpdiensten zijn massaal opgeroepen. Ook netbeheerder Enexis is aanwezig. "Het lek zit op een lastige plek, dus Enexis heeft wat tijd nodig om de lekkage op te sporen en te dichten", laat de woordvoerder van de Veiligheidsregio weten. De bewoners worden met bussen opgehaald en gebracht naar de Maaspoorthal, daar worden ze opgevangen.

