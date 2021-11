Fietser ernstig gewond bij ongeluk met auto in Breda

Wachten op privacy instellingen... Foto: Tom van der Put/SQ Vision Foto: Tom van der Put/SQ Vision Foto: Tom van der Put/SQ Vision Foto: Tom van der Put/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/5 Fietser gewond na aanrijding in Breda

Bij een ongeluk op de Tilburgseweg in Breda is een fietser ernstig gewond geraakt. Volgens onze correspondent ter plaatse is het slachtoffer een jonge man.

Het ongeluk gebeurde bij de kruising met de Giraffestraat. De fietser kwam daar in botsing met een auto, die fink beschadigd raakte. Om het slachtoffer snel te kunnen helpen landde een traumahelikopter. De Tilburgseweg is voorlopig afgesloten voor onderzoek.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.