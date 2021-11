Filmpje heftige arrestatie Tishandra gaat viraal: ‘Fysiek geweld was nodig’

De politie reageert maandagmiddag op een video waarin te zien is dat de 22-jarige Tishandra uit Zevenbergen hardhandig wordt aangehouden in Breda. Het filmpje ging afgelopen weekend viraal. De politie zegt nu dat er adequaat gereageerd is, omdat de vrouw door het lint ging, de agent uitschold en geen legitimatie wilde laten zien. "Totale leugens", zegt Tishandra maandagavond tegen Omroep Brabant.

In het filmpje dat sinds dit weekend rondgaat, is te zien dat een agent Tishandra op de grond drukt en dat meerdere mensen eromheen zich ermee bemoeien en staan te schreeuwen tegen de politieman. Het ging er heftig aan toe, is te zien in deze video op Dumpert.

Het incident gebeurde op donderdag 25 november aan de Karnemelkstraat. Tishandra werd aangesproken door een agent, omdat ze een rood stoplicht negeerde. Ze weigerde volgens de politie mee te werken met de agent, liet geen legitimatie zien en schold de agent uit. "Hierop moest de agent fysiek geweld gebruiken om de verdachte in bedwang te houden." Tishandra werd in de handboeien geslagen en meegenomen naar het politiebureau.

'Machtsmisbruik'

Maandagavond is Tishandra thuis en kan ze nog steeds moeilijk bevatten wat er is gebeurd. "We zagen geen verkeer en liepen door rood", vertelt ze. "Vervolgens zagen we een politieauto heel hard aan komen rijden. We dachten dat er iets aan de hand was. Een overval of zoiets, maar het bleek voor ons te zijn. ID of rijbewijs schreeuwde de agent naar ons. Ik vroeg alleen maar waarom hij ons bijna aanreed." En dat herhaalde zich volgens Tishandra verschillende keren.

"Toen ik daarna mijn moeder belde en tegen haar zei dat een mafkees ons bijna had aangereden, had hij me al bij mijn kraag en werd ik tegen de grond gewerkt. Machtsmisbruik." Het verhaal dat de zus van Tishandra eerder ook al op Facebook zette. Beiden geven aan dat ze wel degelijk hun identiteitsbewijs lieten zien. "Dit had allemaal helemaal niet hoeven gebeuren", zegt Tishandra nu. "Ik weet dat ik niet door rood had moeten lopen. Maar had ons gewoon een boete gegeven."

Agent liep verwondingen op

Volgens de politie liep de agent door het verzet van de vrouw verschillende kleerscheuren en verwondingen op. Hij is in het ziekenhuis onderzocht. Zijn verwondingen bleken niet ernstig, maar de politie noemt agressie en geweld tegen politiemensen onacceptabel. "Politiemensen hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten ongehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect."

Tijdens de aanhouding waren er veel mensen die stonden te kijken. Volgens de politie belemmerden zij de agent en voelde hij zich bedreigd. Een van de omstanders, een 45-jarige man uit Breda, is ook aangehouden voor het belemmeren van de agent.

Tishandra werd de volgende dag weer vrijgelaten. Ze moet zich binnenkort verantwoorden tegenover een rechter. Iets waar ze zelf niet van op de hoogte is, geeft ze maandagavond aan. "Ze hebben me vrijdag na het bekijken van de beelden laten gaan. Zonder iets, geen boete niks", vertelt ze.

Recht halen

Een beetje spijt van het feit dat haar zus de beelden op Facebook heeft gezet, heeft Tishandra inmiddels wel. Zoveel ophef als nu had ze namelijk niet verwacht. "Ik heb veel reacties gehad. Ik zet nu alles even uit en wil er even niet meer mee geassocieerd worden." Aan de andere kant geeft ze aan haar recht te willen halen door te laten zien wat er volgens haar gebeurd is.

"Ik wil voorkomen dat anderen dit ook overkomt", legt ze uit. Verder hoopt ze nog op een sorry van de agent en op een schadevergoeding. Haar telefoon, horloge en earpods zijn bij de aanhouding namelijk beschadigd.

Beelden op sociale media

De politie heeft ook gereageerd op het feit dat er een filmpje rondgaat van de gewelddadige aanhouding. Zo zegt ze dat agenten niet graag geweld gebruiken, maar dit wel mogen als dat nodig is. Ze tolereert geen agressie of geweld tegen agenten, in welke vorm dan ook. "Als het moet, stappen politiemensen naar voren en gaan zij de confrontatie niet uit de weg. Voor de veiligheid van hulpverleners en burgers."