Filmpje van heftige arrestatie gaat viraal: ‘Fysiek geweld was nodig’

De politie reageert maandagmiddag op een video waarin een vrouw (22) hardhandig wordt aangehouden in Breda. Het filmpje ging afgelopen weekend viraal. De politie zegt dat ze adequaat heeft gereageerd omdat de vrouw door het lint ging, de agent uitschold en geen legitimatie wilde laten zien.

In het filmpje dat sinds dit weekend rondgaat is te zien dat een agent een vrouw op de grond drukt en dat meerdere mensen eromheen zich ermee bemoeien en staan te schreeuwen naar de agent. Het gaat er heftig aan toe, is te zien in deze video op Dumpert.

Het incident gebeurde op donderdag 25 november aan de Karnemelkstraat. De 22-jarige vrouw uit Zevenbergen werd aangesproken door een agent, omdat ze een rood stoplicht negeerde. Ze weigerde mee te werken met de agent, liet geen legitimatie zien en schold de agent uit. "Hierop moest de agent fysiek geweld gebruiken om de verdachte in bedwang te houden", zo verklaart de politie. De vrouw is in de handboeien geslagen en meegenomen naar het politiebureau.

'Agent reed ons bijna aan'

De zus van de vrouw die werd aangehouden, heeft op Facebook hun kant van het verhaal gedeeld. Zo zegt ze dat zij en haar zus door rood liepen, omdat er geen verkeer was. "De agent kwam heel hard aanrijden en als we niet waren weggesprongen, had hij ons aangereden." Vervolgens zegt ze dat ze wel degelijk hun identiteitsbewijs lieten zien. "Mijn zus vroeg aan de agent waarom hij ons bijna aanreed en dat vond de agent blijkbaar respectloos."

Na een woordenwisseling zou de agent haar tegen de grond hebben gewerkt. "Ik had hem van haar afgehaald en liet hem daarna zijn werk doen. Zoals je op de video ziet, heeft ze niet tegengewerkt en was dit gewoon machtsmisbruik", zo schrijft ze. Ze schrijft ook dat de agent haar zus zou hebben gewurgd.

Agent liep verwondingen op

Volgens de politie liep de agent door het verzet van de vrouw verschillende kleerscheuren en verwondingen op. Hij is in het ziekenhuis onderzocht. Zijn verwondingen bleken niet ernstig, maar de politie noemt agressie en geweld tegen politiemensen onacceptabel. "Politiemensen hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten ongehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect."

Tijdens de aanhouding waren er veel mensen die stonden te kijken. Volgens de politie belemmerden zij de agent en voelde hij zich bedreigd. Desondanks heeft hij de 22-jarige vrouw aangehouden. Een van de omstanders, een 45-jarige man uit Breda, is ook aangehouden voor het belemmeren van de agent.

De vrouw werd de volgende dag weer vrijgelaten. Ze moet zich binnenkort verantwoorden tegenover een rechter.

Beelden op sociale media

De politie heeft ook gereageerd op het feit dat er een filmpje rondgaat van de gewelddadige aanhouding. Zo zegt ze dat agenten niet graag geweld gebruiken, maar dit wel mogen als dat nodig is. Ze tolereert geen agressie of geweld tegen agenten, in welke vorm dan ook. "Als het moet, stappen politiemensen naar voren en gaan zij de confrontatie niet uit de weg. Voor de veiligheid van hulpverleners en burgers."