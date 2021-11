Groepzessers aan de mondkapjes en in Odiliapeel doet groep vijf ook mee

Kinderen en leraren in het basis- en voortgezet onderwijs kregen maandag voor het eerst te maken met de aangescherpte coronaregels. Op basisschool Den Dijk in Odiliapeel is het even passen en meten, want daar hebben ze te maken met een groep 5/6. Groep 6 moet aan de mondkapjes, groep 5 is solidair.

“Onze grootste nachtmerrie was om de scholen weer te moeten sluiten", vertelt directrice Mirjam van Ree. "Alle kinderen zitten dan weer thuis en dat levert veel spanningen op.” Hoewel kinderen meestal niet erg ziek worden door het coronavirus, kunnen ze het wel overdragen op anderen. “We vinden het wel spannend, maar we zijn zorgvuldig en voelen ons er oké bij", aldus de directrice.

Op basisscholen gelden sinds maandag nieuwe coronaregels. Zo moeten de leerlingen van groep 6, 7 en 8 een mondkapje dragen in de gang. In Odiliapeel is dit even puzzelen, want hier delen groep 5 en 6 een klas. Daarom is aan groep 5 het advies gegeven om ook een mondkapje te dragen. "We kunnen het niet verplicht stellen, maar de meeste ouders geven er wel gehoor aan. Op een enkeling daargelaten. Dat is prima en respecteren we", aldus van Ree.

Jort is blij dat hij naar school kan

Op de vraag of de klassen niet beter gesplitst hadden kunnen worden, is ze duidelijk. "Als ik genoeg leraren had en geen tekort, zou ik zeggen, gaan we meteen doen. Dat is niet zo. We hebben gezegd: het primaire proces moet doorgaan en dan is het goed zo.”

Jort (9) is blij dat hij weer naar school kan. “Want als ik thuis zit, verveel ik me toch alleen maar." Hij zit zelf in groep 6, maar begrijpt wel dat de meeste klasgenoten van groep 5 ook een mondkapje dragen. “Dat is wel zo eerlijk voor de andere kinderen die in groep 6 zitten.”