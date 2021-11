Na wc-papier, paracetamol en handzeep zijn nu zelftesten niet aan te slepen

Deze meneer was er op tijd bij en kon nog een paar zelftesten kopen (foto door: Lola Zopfi). vergroot

Of het nu komt door de oproep van Rutte om voor bijvoorbeeld een Sinterklaasbezoekje een wattenstaafje in de neus te steken of niet, feit is dat er een flinke run is ontstaan op zelftesten. In steden zoals Eindhoven, Breda en Tilburg houdt de voorraad bij drogisterijen niet over of zijn de testen zelfs helemaal uitverkocht.

Bas Crommentuijn & Lola Zopfi Geschreven door

"Achter hebben we nu nog een kratje staan, maar dat is wel de laatste," vertelt een medewerker van de Etos in het centrum van Eindhoven. "De zelftesten gaan ontzettend hard. We hebben er van te voren extra besteld." Ondertussen komen er twee vrouwen naar de kassa om een paar zelftestjes af te rekenen. Allebei nemen ze er vijf mee. "Dat mag", vertelt de medewerker. "We hebben een maximaal aantal van tien doosjes per persoon."

"Het is fijn dat ik in ieder geval niks vervelends meeneem, als ik ergens op bezoek ga.”

De stijgende verkoop ziet ook Ruud van den Hurk, hij is filiaalmanager van een Etos in Eindhoven. "Gelukkig hebben we vandaag weer een lading binnen gekregen, maar ook die gaat heel hard. Deze voorraad zal voor twee dagen goed zijn. Daarna is het weer op.” Een man die net de Etos uitloopt zegt: “Ik heb net een voorraadje gekocht. Het is fijn dat ik in ieder geval niks vervelends meeneem, als ik ergens op bezoek ga.” Een andere Etos een stukje verderop in het centrum is helemaal door de voorraad heen. "Alles is op nu, maar morgen krijgen we gelukkig weer een nieuwe voorraad", vertelt een verkoopster.

“Ze zijn bijna niet aan te slepen."

Een vrouw in het centrum vertelt dat ze haar zelftesten op een andere manier krijgt: “Ik heb er gelukkig een paar via de post gekregen. Dus mijn voorraad is weer opgevuld.” Wie nog zelftesten wil kopen voor het Sinterklaasfeest moet dus snel zijn, of hopen een doosje in de schoen te krijgen. “Ze zijn bijna niet aan te slepen. We hebben maar besloten om maximaal vijf dozen per persoon te verkopen, anders zijn de schappen zo leeg”, zegt Ruud. Ook de mensen die online hun zelftest willen kopen vissen achter het net. In de online winkel van de Kruidvat zijn de testen bijvoorbeeld helemaal niet meer leverbaar.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.