Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Niet zo snuggere inbreker gezocht voor autokraken in Waalwijk

Voor twee inbraken deze zomer in auto's in Waalwijk zoekt de politie een niet zo snuggere inbreker en zijn handlanger. De twee hadden het in de nacht van 21 augustus gemunt op twee auto's in de Kerkstraat. Ze droegen mutsen, maar bij een voorverkenning had één van de twee hier niet aan gedacht.

Sandra Kagie Geschreven door

Op camerabeelden is hij dan ook vrij goed herkenbaar in beeld als hij met zijn telefoon in de auto schijnt om te kijken of er wat te halen valt. De beelden werden maandagavond uitgezonden in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. Vernielen

Een kwartier nadat hij voor het eerst in beeld verschijnt komt 'de verkenner' samen met een andere man terug. Nu met een muts op, net als zijn handlanger. In het dashboardkastje gaan ze op zoek naar de navigatie, maar dankzij de beveiliging op de auto krijgen ze het systeem er niet uit. Ze vertrekken niet, maar besluiten de boel nog een beetje te vernielen. Verderop in de straat wordt die nacht nog een keer ingebroken in een auto. De politie vermoedt dat het hier gaat om dezelfde twee daders.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.