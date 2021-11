Flat in Helmond ontruimd vanwege brand, 2 bewoners naar ziekenhuis

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision vergroot

Een flatgebouw aan de Venuslaan in Helmond is maandagnacht ontruimd vanwege de rook die is ontstaan door een brand in een garagebox. Twee bewoners zijn voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht vanwege ingeademde rook.

Bewoners van zo'n 25 appartementen zijn tijdelijk in een naastgelegen flat opgevangen. Het zou naar schatting gaan om ongeveer vijftig, voornamelijk oudere, mensen. Rond halftwee werd de brand ontdekt. Kort na halfdrie was deze onder controle. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Ambulancepersoneel heeft de bewoners gecontroleerd. Brandweer controleert woningen

In de woningen worden eerst metingen gedaan door de brandweer om te bepalen of het veilig is om terug te keren. Als dat is mogen de bewoners weer terug naar huis. Dit kan nog enige tijd gaan duren, denkt de veiligheidsregio. Het gebouw zelf telt zo'n zes bouwlagen. Oorzaak brand nog onbekend

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Dat wordt onderzocht.

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision vergroot

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision vergroot

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision vergroot

