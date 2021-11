Grote drugsactie in oosten van Brabant: politie pakt zeven mensen op

vergroot

De politie heeft dinsdag in alle vroegte een grote actie rondom drugscriminaliteit uitgevoerd in het oosten van Brabant. Onder meer in Eindhoven, Valkenswaard, Bladel en Waalre waren invallen. Er zijn in totaal zeven mensen aangehouden, onder wie twee buitenlanders.

Bas Crommentuijn Geschreven door

Een van de invallen was bij een zaak aan de Hoogstraat in Eindhoven. Welke adressen er nog meer door de politie werden bezocht, is onbekend. “Alles is snel en soepel verlopen”, vertelt de woordvoerder van het landelijke politiekorps. Tijdens de invallen zijn materialen aangetroffen die gebruikt worden bij het maken van synthetische drugs.

