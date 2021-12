Het gaat slecht met de egel: 'Stop met het betegelen van je tuin'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Het is topdrukte bij de egelopvang in Roosendaal

Het gaat niet goed met de egels in Brabant. De egelopvang in Roosendaal vangt al het hele jaar zieke en vermagerde egels op. Tien jaar geleden was dat wel anders.

Floortje van Gameren Geschreven door

"Kijk, deze is weer lekker dik", zegt Dré Scheeres, eigenaar van de opvang, terwijl hij een egel uit zijn hok tilt. "Deze heeft een maagdarminfectie, maar hij krabbelt weer op." Zo gaat het helaas niet met alle egels die binnenkomen in de opvang. "Als stelregel hanteer ik altijd: als je een egel overdag ziet lopen, dan is er iets niet goed. Een egel is namelijk een nachtdier." De afgelopen tien jaar heeft hij het aantal egels in zijn opvang zien verdubbelen: naar 600 per jaar.

Zorg voor blaadjes en groen, dan kan de egel lekker rommelen."

Dré wijt de toename van het aantal zieke en zwakke egels aan de verstedelijking. "Er is veel verkeer op de weg en mensen gebruiken veel gif om hun tuintjes mooi te houden. Ook egels gaan dood aan dat gif." Maar wat volgens de egelliefhebber de grootste boosdoener is, zijn tegels. "Alle tuinen worden nu betegeld. Dan valt er op den duur niks meer voor een egeltje te halen, terwijl tuinen wel hét leefgebied zijn van de egel." Wat Dré graag wil zien is dat mensen hun tuinen vooral 'lekker rommelig houden'. "Zorg voor blaadjes en veel groen. Dan kan de egel lekker rommelen en een goede plek vinden voor zijn winterslaap."

