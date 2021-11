Na chipscavia nu gemberkameel op Marktplaats: 2060 euro geboden

De gemberkameel. vergroot

Een chipje in de vorm van een cavia? Oud nieuws! Want inmiddels is de gemberkameel opgedoken. En ook op dit eetbare dier wordt lekker geboden op Marktplaats. Ruim 2060 euro is nu het hoogste, al dan niet serieuze, bod.

Twee poten, twee bulten een koppie en zelfs een oor: Ivo had een punt toen hij besloot dat het stuk gember dat in Tilburg in een schap lag wel wat weghad van een kameel.



Na aandringen van zijn zus en collega's zette Ivo de 'kameel' op Marktplaats en bingo! Inmiddels is er al 2060 euro geboden. En daarmee overtreft de gemberkameel het chipscaviaatje van Kim uit Nuenen van vorige week. Daarvan werd niet Kim zelf maar haar portemonnee een stukje dikker, want er werd 420,69 voor neergeteld. Studie van betalen?

Terug naar de gemberkameel. Er zijn ook stemmen die beweren dat het stukje gember toch echt meer wegheeft van een neushoorn. Ivo spreekt dan ook liever van een 'neushoornkameel'. Met de opbrengst wil de Tilburger zijn studie betalen.



En mochten de biedingen nu toch niet helemaal serieus zijn, kan hij er altijd nog een kamelentheetje van trekken. LEES OOK: Rijk worden met chips eten, het kan echt

