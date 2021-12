Welk nieuws van 2021 maakte de meeste indruk op jou? Breng je stem uit

Welk Nieuwsmoment uit 2021 maakte op jou de meeste indruk? Stem via nieuwsmoment.omroepbrabant.nl. vergroot

2021 is alweer bijna voorbij. Het jaar stond voor een groot deel in het teken van de coronacrisis, maar er gebeurde nog veel meer. Daarom zijn we benieuwd: welk Nieuwsmoment uit 2021 maakte op jou de meeste indruk?

Bezoekers van Omroep Brabant krijgen anderhalve week de tijd om uit zestien nieuwsmomenten uit het afgelopen jaar één optie te kiezen. Stemmen is makkelijk. Je hoeft alleen maar jouw optie te kiezen en die te bevestigen met je e-mailadres. Het winnende nieuwsmoment wordt bekendgemaakt in het Brabant Nieuws Jaaroverzicht op 26 december, tweede kerstdag. Bekijk de nieuwsmomenten en stem via: nieuwsmoment.omroepbrabant.nl. Dit nieuwsmoment won vorig jaar

Vorig jaar maakte het verhaal van Ad Verhoeven uit Mariahout de meeste indruk op de kiezers voor het Nieuwsmoment. De foto waarop te zien is hoe hij zijn overleden vrouw Diny met de fiets naar het crematorium brengt, maakte diepe indruk op de bezoekers van Omroep Brabant. “Het is een dubbel gevoel”, vertelde Ad vorig jaar nadat hij hoorde dat ‘zijn’ nieuwmoment op de eerste plaats was geëindigd. “Dit had ze zelf moeten meemaken. Dat kan helaas niet, maar we hebben wel samen iets gewonnen.”

