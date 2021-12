Frans bouwde een Chinese tuin en maakt zelf bogen: ‘Ik kan niet stilzitten'

Frans tijdens het schilderen van zijn Chinese dakpannetjes (foto: Frans Hendriks). Frans bij de Chinese muur tijdens een van zijn stages. De tuin van Frans staat vol met 'Oosters ogende planten' (foto: Frans Hendriks). Een van Frans zijn creatieve projecten (foto: Frans Hendriks). Frans aan het werk in zijn tuin (foto: Frans Hendriks). Een zelfgemaakte kruisboog en bijl (foto: Frans Hendriks). Frans in de weer met zijn bogen (foto: Frans Hendriks). Het maken van de bogen en bijlen is secuur werk (foto: Frans Hendriks). Volgende Vorige vergroot 1/8 Frans tijdens het schilderen van zijn Chinese dakpannetjes (foto: Frans Hendriks).

Frans Hendriks (69) uit Helmond is een ware China-liefhebber. Zijn achtertuin toverde hij om tot Chinees paradijsje. En de Helmonder maakt zelf bogen, bijlen en olieverfschilderijen. Zijn mentaliteit is daarbij even typerend als zijn werken. “Als het niet linksom kan, dan maar rechtsom.”

Van de karakteristieke dakpannetjes tot de haarfijn geknipte bonsaiboompjes, je waant je in de achtertuin van Frans even in het Verre Oosten. “Ik ben drie keer in China geweest tijdens stages voor mijn opleiding tot acupuncturist. Daar zag ik die mooie Chinese dakpannetjes en de andere details in de gebouwen”, vertelt hij.

Het typisch Chinese tafereeltje in de tuin van Frans (foto: Frans Hendriks). vergroot

Frans heeft er een goed gevulde en bijzondere loopbaan opzitten. “Ik ben 25 jaar luchtmachtmilitair geweest. Daarna heb ik als illustrator gewerkt, want tekenen en schilderen zijn passies die ik van kleins af aan uitoefen”, somt hij op. “Daarna heb ik de studie acupunctuur gevolgd en ben ik mijn eigen yoga-, tai chi- en acupunctuurstudio begonnen. Dat heb ik met heel veel liefde gedaan maar ik ben gestopt omdat mijn vrouw longkanker kreeg. Nu heb ik meer tijd met haar. Maar ik kan niet stilzitten dus ik geef mijn dagen graag een creatieve invulling”, vertelt hij.

"Verrèk dat is mooi, dat ga ik ook maken."

Daarbij is YouTube een grote inspiratiebron voor de hobbyist. “Ik kan verdwaald raken op YouTube. Ik zie filmpjes en dan denk ik: Verrèk dat is mooi, dat ga ik ook maken”, legt hij uit. Dat namaken bleek nog knap lastig toen hij begon met zijn Chinese tuin. “Er is moeilijk aan materialen te komen in Nederland. Materialen via China bestellen, doe ik niet. Dat duurt heel lang. Dus dan ga ik het zelf maar maken”, dacht Frans afgelopen zomer. “Ik ben ongeveer anderhalve week tot twee weken bezig geweest met de tuin. Lekker in het zonnetje tijdens de zomervakantie”, zegt hij. Maar daarbij kloot Frans niet zomaar wat aan. “Ik hou de details graag zo authentiek mogelijk." En dus worden de bonsaiboompjes gesnoeid volgens bepaalde regels. De Chinese tuin is niet het enige creatieve project waarmee Frans bezig is. “Ik maak al een aantal jaren olieverfschilderijen. En laatst zag ik filmpjes over het maken van bogen en Vikingbijlen”, zegt hij.

Een olieverfschilderij en een boog die Frans zelf maakt (foto: Frans Hendriks). vergroot

“Daar ben ik nu bezig door te slijpen en te ertsen. Ik heb acht bogen en twee bijlen gemaakt”, vertelt Frans. “Het maken van de bogen en bijlen vind ik het leukste, want verder doe ik er niks mee”, lacht de Helmonder. Geld verdienen met zijn creatieve werken wil Frans niet. “Dat is nooit mijn doel geweest. Ik vind het leuk om te improviseren en oplossingen te bedenken als ik bijvoorbeeld geen materialen heb. Want als het niet linksom gaat, dan gaat het wel rechtsom”, zegt hij overtuigd. Tip ons!

