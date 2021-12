Biografie van Peter Gillis een ware bestseller: 'Al 180.000 boeken gedrukt'

Peter Gillis met zijn vriendin Nicole tijdens de signeersessie. (Foto: ANP) vergroot

De boeken over het leven van Massa is Kassa-icoon Peter Gillis vliegen als warme broodjes over de toonbank. De derde druk verschijnt half december in de boekenwinkels en op de vakantieparken van de miljonair. Een vierde druk is ook al in de maak. De biografie kan daarom al een ware bestseller worden genoemd.

Na de boekpresentatie op 2 november is het hard gegaan met de verkoop van de biografie. "Sinds de eerste week staat het boek hoog in de Bestseller 60", laat uitgever Jonathan Ursem, van uitgeverij Vesper Publishing weten. De eerste druk van de biografie bevatte 100.00 exemplaren. Eind november is een tweede druk van 20.000 exemplaren verschenen. Maar daar blijft het niet bij voor de Brabantse vakantieparkeigenaar. "Midden december staat een derde druk van 20.000 stuks op de agenda en de vierde druk, ook 20.000 boeken, is op dit moment in de maak", aldus de uitgever.

"Peter gaat ook zelf boeken verkopen op zijn vakantieparken."

We moeten alleen niet verwachten dat de boekenwinkels vol liggen met stapels vol biografieën van Gillis. "Een deel van de boeken zal Peter zelf gaan verkopen op de vakantieparken en zijn niet voor de boekenwinkels bestemd", vertelt Ursem. Maar wat maakt de biografie, en daarmee Gillis zelf, nu zo'n succes? Volgens de uitgever is dat de combinatie van de aandacht die Gillis naar zich toetrekt en het aantal nieuwtjes in het boek. "Peter maakt veel tijd voor zijn fans tijdens zijn landelijke signeertour. Hij maakt een praatje, een selfie of signeert de boeken van zijn fans", vertelt hij.

"Peter is in armoede opgegroeid en heeft veel stappen moeten zetten."

Dat laatste doet Peter met hulp van zijn geliefde 'Nicolleke', die iedere signeersessie meegaat. "Maar het succes zit hem vooral in de feiten die de mensen nog niet kenden over Peter. Bijvoorbeeld alle nieuwtjes over de dodenlijst waar hij op staat en zijn recente aankopen, het kasteel en het nieuwe vakantiepark", vervolgt de uitgever. "Maar ook het feit dat Peter in armoede is opgegroeid en dat hij veel stappen heeft moeten zetten om zijn imperium uit te bouwen weten veel mensen nog niet."

