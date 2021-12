Bisschop over nachtmis zonder publiek: 'Wij willen solidariteit tonen'

“Het is ons heel zwaar gevallen, maar we doen het voor de volksgezondheid.” Dat zegt bisschop Gerard de Korte van Den Bosch. Hij reageert op het besluit van de bisdommen om de kerstnachtviering niet door te laten gaan.

“We nemen een heel zware beslissing die veel mensen zal teleurstellen”, legt de Bossche bisschop uit. Volgens De Korte is de knoop nu al doorgehakt, omdat er veel vragen over kwamen vanuit de parochies. “Want een kerstviering kost veel voorbereiding. Daarom hebben we die helderheid gegeven.”

In theorie zouden de kerken open kunnen blijven. Ze zijn namelijk uitgezonderd van de landelijke coronamaatregelen waarbij veel gelegenheden om vijf uur moeten sluiten.