Oud-volleyballer Gijs Ronnes uit Boxmeer nieuwe baas topjudo Nederland

Gijs Ronnes uit Boxmeer in 2006 op het EK beachvolleybal vergroot

Gijs Ronnes uit Boxmeer is de nieuwe directeur topsport van Judo Bond Nederland. De oud-volleyballer tekende een contract tot en met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Ronnes is blij met zijn nieuwe baan in een voor hem nieuwe sport. “Ik kijk er enorm naar uit om met alle betrokkenen het topjudo beter te maken.”

Ronnes moet bij de judobond het topsportprogramma ontwikkelen zodat topsporters in het judo en jiujitsu in staat zijn medailles te winnen op de grote titeltoernooien. Hij noemt judo een grote mondiale sport: “Waarin Nederland bewijst medailleland te zijn bij titeltoernooien." Op de Spelen van Tokio viel dat afgelopen zomer tegen met slechts één bronzen plak, voor Sanne van Dijke uit Heeswijk-Dinther. De 44-jarige Ronnes was na zijn actieve loopbaan als (beach)volleyballer onder meer werkzaam als bondscoach beachvolleybal. Tot voor kort werkte hij bij de gemeente Rotterdam.

