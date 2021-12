Dit zijn Brabanders met positief nieuws: 'Maar, je moet het wel zien'

“Ja, ik heb heel goed nieuws”, vertelt Astrid als één van de Brabanders die iets wil vertellen over een 'geluksmomentje.' "Ik ben met mijn hond Blackey net naar de dierenarts geweest en hij is gezond. Ik heb hem al twaalf jaar, hij is mijn maatje.”

Op de stoep van de supermarkt heeft Henk heeft ook positief nieuws te vertellen. “Ik werk weer vier uur per dag na mijn diagnose prostaatkanker en da’s heel fijn.” Jamie weet ook goed nieuws te melden over haar baby die ze meedraagt in de maxi cosi. “Hij kan zich al omrollen, da’s toch hartstikke positief. Ik vind dat zo mooi.” Samenvattend: Er is ook nog positief nieuws!

“Iedere avond al die talkshows. Ik kijk er niet meer naar, ik word er helemaal niet goed van”, vertelt José die aan het winkelen is in Vlijmen. José is overigens niet de enige die de tsunami aan somber nieuws in coronatijd een beetje zat is. Ramon, die net een succesvolle zakendeal heeft afgerond, houdt op de stoep van de supermarkt een kort en krachtig pleidooi over de heersende negativiteit: “Deze tijd kan wel wat positiviteit gebruiken.”

Jacky die net oma is geworden onderschrijft dat. “Je moet wel positief blijven, maar het is wel moeilijk met de hele dag corona om je heen. Soms is het afzien, maar we moeten er allemaal doorheen.”