Mannen aangehouden in gestolen auto met wapens, bestuurder onder invloed

De politie heeft dinsdagochtend op de A16 bij Zevenbergschen Hoek twee 26-jarige mannen uit België aangehouden. Ze reden in een gestolen auto, hadden wapens in de auto liggen en de bestuurder was onder invloed.

Agenten kregen een melding dat een zogeheten ANPR-camera op de A16 het kenteken van een gestolen auto uit België had geregistreerd. Ze gingen eropaf en stopten de auto bij de parkeerplaats Streepland. Hier controleerden ze de auto. Bij de controle zagen de agenten twee uitschuifbare wapenstokken liggen. Ook lagen er twee steekwerende vesten en een valmes. De bestuurder bleek onder invloed te zijn van verdovende middelen en had geen identiteitsbewijs bij zich. Bestuurder onder invloed

De politie heeft een proces-verbaal opgemaakt tegen de mannen en de bestuurder heeft een rijverbod gekregen van 24 uur. De wapens zijn in beslag genomen en de auto wordt overgedragen aan de Belgische autoriteiten.

