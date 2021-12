'Superblij en enorm trots', Nelson Valkenburg vervangt F1-icoon Olav Mol

Nelson Valkenburg (Foto: Twitter). vergroot

Menig autosportliefhebber kreeg woensdagavond een daverende verassing te verwerken. Olav Mol, al decennia dé stem en hét uitgangbord van Formule 1 in Nederland, verdwijnt als vaste commentator. Mols vervanger is voor het grote publiek een stuk minder bekend, maar wel beduidend meer Brabants: Nelson Valkenburg uit Breda. "Het is een enorme stap voor mij."

Nordic Entertainment Group (NENT), de nieuwe rechtenhouder van de Formule 1, maakte woensdag bij de website Racingnews365 bekend dat Valkenburg vanaf komend seizoen de nieuwe hoofdcommentator zal zijn. Coureur en expert Melroy Heemskerk wordt zijn assistent. “Ik ben superblij en enorm trots dat dit is gelukt", glundert Valkenburg tegen Omroep Brabant. “Daar heb ik lang aan gewerkt. Het is een enorme stap.” Op Instagram schrijft hij: "Woorden kunnen niet helemaal omschrijven hoe ondersteboven en trots ik ben." Veel meer mag Valkenburg nog niet loslaten van zijn nieuwe werkgever NENT, dat de F1-rechten heeft overgenomen van Ziggo Sport. Dat doet hij pas op 8 december, de dag dat het bedrijf de plannen uit de doeken gaat doen in een grote persconferentie. Jarenlange ervaring

Valkenburg zal de eerste zijn om toe te geven dat het een hele kluif wordt om in de voetsporen te treden van Olav Mol, maar voor de echte kenner is de Bredanaar al lang geen onbekende meer. Hij heeft bij zenders als RTL en Eurosport een grote staat van dienst opgebouwd als commentator van onder meer de 24 uur van Le Mans en de Dakar Rally. Achter de betaalmuur

De Formule 1-races zijn vanaf komend racejaar voor het overgrote deel alleen nog te bekijken via de streamingdienst van dochterbedrijf Viaplay. Slechts zes van de 23 Grand Prix zijn komend seizoen gratis te bekijken, waaronder de GP van Zandvoort.

