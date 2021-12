Coronanieuws: KNVB legt hoogste klassen amateurs na weekend stil

17.03

De GGD Brabant-Zuidoost opent komende maandag een vaccinatielocatie in het Beursgebouw aan de Lardinoisstraat in Eindhoven. In het Beursgebouw kunnen tussen de 3000 en 4000 vaccinaties per dag gezet worden, meldt de GGD. "Dat is afhankelijk van de doelgroep. Vanaf maandag is er géén vrije inloop meer in Eindhoven. Inwoners kunnen daarvoor naar de Haverdijk in Helmond", aldus de GGD.