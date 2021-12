Coronanieuws: patiënt betaalt dubbel eigen risico door uitstel zorg

00.27

De vragen die in de Tweede Kamer leven over de trage start van de boostercampagne in Nederland zijn terecht. Dat zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdag tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer over de zondag aangescherpte maatregelen. Het kabinet wil deze maand breder kijken naar manieren om de aanpak van de coronacrisis te verbeteren. Dat zal het ministerie van VWS samen oppakken met alle betrokken partijen.