Carnaval in zomer? 'Wennen, maar hebben voor grotere aanpassingen gestaan'

Het carnavalsfeest verplaatsen van de winter naar de zomer? Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) moeten we overwegen onze gewoontes aan te passen als het coronavirus een terugkerend fenomeen wordt. Het carnavalsfeest zou hier een voorbeeld van kunnen zijn. Volgens burgemeester Paul Depla van Breda, die voorzitter is van de Commissie Sociale Impact Corona van de VNG, realiseren we ons meer en meer dat we moeten leren leven met het virus.

Volgens carnavalsartiest Chef Soldaat zal het verplaatsen van carnaval naar bijvoorbeeld de zomer enorm wennen zijn en gek aanvoelen voor de echte carnavalsvierders. "Maar we hebben de afgelopen tijd al voor grotere aanpassingen gestaan", benadrukt hij. "Dan moet het verplaatsen van carnaval naar de zomer ook zeker lukken! In een tijd als deze zit er er soms niets anders op dan je aan te passen aan de situatie."

Maar in deze coronatijd vindt hij carnaval in de zomer zeker een optie. "Al zal het even duren om te wennen aan dit ‘nieuwe’ carnavalsgevoel."

Maar zijn voorkeur blijft uitgaan naar een carnavalsfeest in de winter. "De sfeer zal namelijk heel anders worden als het in de zomer plaatsvindt. Los van de traditie om carnaval in februari te vieren, dragen de warme kroegen tijdens koude dagen en het kijken naar de optocht met een sjaal om enorm bij aan het carnavalsgevoel. Dat zou ik het meest missen!"

Ook zijn voorkeur gaat uit naar het carnavalsfeest zoals we het altijd hebben gekend. "Maar zoiets vormt zich wel, als het niet anders kan. Ik heb gezien hoe flexibel de carnavalsvierder is. Kijk naar de afgelopen tijd, toen we te horen dat het carnavalsfeest niet kon doorgaan. Het volk is toen overal toch iets alternatiefs gaan organiseren. Als je alleen al kijkt in Kaaiendonk: daar vonden toen meer dan honderd evenementen, speurtochten en dergelijke plaats. Dat laat zien dat dit feest niet zomaar vergaat."

Paul Oudenhooven, alias de Oosterhoutse Prins Carnaval Mienus XIV, vindt het geweldig dat iedereen erover nadenkt hoe het carnavalsfeest toch zou kunnen doorgaan in coronatijd. "Dat laat zien dat dit niet zomaar een evenementje is. We willen het feest terug!"

Patrick Dewez van Kruikenstad vindt het nog veel te vroeg om te praten over een alternatief carnavalsfeest in de zomer. "In de basis vind ik dat carnaval veertig dagen voor de vastentijd hoort plaats te vinden", legt hij uit. "Dat is de basis. Ik vind dat we het carnaval in de winter eerst een fatsoenlijke kans moeten geven. Volgens mij zijn nog niet alle mogelijkheden benut om de wereld weer open te krijgen."

Daarbij wijst hij onder meer op het coronavaccin. "Het zou mooi zijn als honderd procent van de bevolking gevaccineerd is en als ze los gaan met de boosterprik. Dan heb je alles gedaan en dan moet je eens kijken. Als het dan niet lukt, dan praten we over een heel andere situatie. Maar daar zijn we volgens mij nu nog niet aan toe."

Wat vind jij?