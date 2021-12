Drugs en illegaal vuurwerk gevonden tijdens controle van garageboxen

Foto: wijkagent Eindhoven Eckart/Instagram. Foto: wijkagent Eindhoven Eckart/ Instagram. Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: wijkagent Eindhoven Eckart/Instagram.

In een garagebox aan de Passerstraat in Eindhoven zijn dinsdag 200 xtc-pillen, amfetamine, GHB, cannabis en illegaal vuurwerk gevonden. De politie controleerde tijdens een grote drugsactie verschillende garagepleintjes in Eindhoven. Bij drie van de vijf pleintjes vonden speurhonden drugs.

Bas Crommentuijn Geschreven door

Voor de vangst aan de Passerstraat werd een man opgepakt. In totaal zijn in vier garageboxen drugs en productiemiddelen voor drugs gevonden. Er werden ook verkeerscontroles gehouden in de wijken Eckart en Vaartbroek. Eén bestuurder gaf de politie valse formulieren. Zijn auto is in beslag genomen. Op de Instagram-pagina van wijkagenten Eindhoven verscheen deze post:

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.