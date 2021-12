FNV: 'Misstanden in Tilburgs bedrijf moeten worden aangepakt'

Distributiemedewerkers demonstreren bij de H&M. (foto: Linda Vermeulen) vergroot

Shifts van 12 uur, zesdaagse werkweken en verkorte pauzes. Dit en meer is aanleiding voor de FNV om distributiecentrum GXO in Tilburg op het matje te roepen en een petitie op te stellen. Die is door meer dan 700 medewerkers van GXO in Tilburg getekend. “Je hoeft niet naar Bangladesh om te zien wat er mis is, je kunt gewoon in Tilburg langsgaan.”

Vakbond FNV hoorde in juni al signalen over misstanden in het bedrijf, dat de distributie voor modeketen H&M verzorgt. Toen werden medewerkers maandenlang zes dagen per week ingeroosterd. Maar de directie van het distributiecentrum wilde toen niet in gesprek met de vakbond. Afgelopen oktober kwamen meer problemen aan het licht, waaronder gesjoemel met pauzetijden. Toen vond de FNV het tijd voor een petitie en die is inmiddels door meer dan 700 medewerkers van GXO getekend. Jerry Clemens, projectcoördinator bij de vakbond: “We hebben een maand geleden de directie weer uitgenodigd om te komen praten. Helaas werden we toen door de beveiligers geweigerd.” Afgelopen maandag brachten ze de petitie daarom maar naar het hoofdkantoor van Hennes & Maurits in Amsterdam. 45 minuten pauze

De medewerkers willen 45 minuten pauze. Dat is ook waar ze recht op hebben, maar het gebeurt niet, weet Emilia Zieminska. Zij werkt nu vier jaar voor het bedrijf op de afdeling retours. “Het probleem is al jaren aan de gang maar niemand wil iets zeggen omdat ze bang zijn.” Bovendien worden ze niet gehoord als ze een probleem aankaarten. De pauze gaat voor de medewerkers in zodra ze uitklokken. Terwijl de pauze ingaat, moeten de medewerkers één voor één langs de security. “Aan de ene kant moet je je spullen in blauwe dozen leggen en aan de andere kant word je gecontroleerd op onder meer metaal. Een beetje zoals op het vliegveld.” En dit kost tijd. Dagelijks gaat er 10 minuten van de pauze af door de beveiligingscheck. Die check zijn in het leven geroepen, zegt Jerry, omdat er wel eens kleding werd gestolen. De FNV heeft samen met de medewerkers een heel simpele oplossing. “Zet het kloksysteem achter de beveiliging. Eerst de beveiliging en daarna pas uitklokken.” Teamleiders in paniek

Er speelt volgens Jerry en Emilia veel meer. Er wordt niet aan de coronaregels gedacht, er zijn nog steeds zesdaagse werkweken en mensen moeten hun mond houden als er controles zijn: “Als H&M langskomt, zijn onze teamleiders in paniek. Dan zeggen ze tegen ons dat we moeten doen alsof we geen Engels spreken”, vertelt Emilia. Jerry: “Je kunt je voorstellen dat het echt druk is met Black Friday, Sinterklaas en Kerst in distributiecentra. De winkels gaan eerder dicht en mensen bestellen ontzettend veel online. Er zitten dagen bij van 12 uur.” De FNV wordt nog steeds benaderd door medewerkers die hun verhaal kwijt willen. “Dit gaat om mensen uit Polen, Slowakije, Bulgarije en Spanje. Sommigen werken via een uitzendbureau en anderen zijn in vaste dienst. Ze kunnen zich niet altijd uitspreken.” Een woordvoerder van GXO laat weten in gesprek te gaan met de ondernemersraad en geeft aan dat ze niet eerder bezwaren omtrent de beveiligingsprocedure hebben gehad.

