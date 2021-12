Yade, Tiësto en Guus in top 100 op Spotify

Muziekdienst Spotify deelt traditiegetrouw een eindejaarsoverzicht van de meestgeluisterde liedjes van het jaar. Ook onze provincie is in de top 100 vertegenwoordigd, maar misschien niet zoals je verwacht. Niet Guus Meeuwis, maar de 22-jarige Yade Lauren uit Rosmalen gaat namelijk aan de leiding in de artiestenlijst van Spotify.

In de top 100 van de artiestenlijst, waar dus niet alleen Nederlandse maar ook alle internationale artiesten in te vinden zijn, zijn in totaal drie Brabanders te vinden. Toch had het niet veel gescheeld of het waren er maar twee.

Guus Meeuwis mag nét meedoen, want de Tilburger komt binnen op plek nummer 97. De in Breda geboren Tiësto doet het beter op de digitale muziekdienst. Tijs Verwest, zoals de dj heet, staat op plekje 31 op de lijst met artiesten.

Zijn nummer 'The Bussiness' is wel verreweg het best beluisterd vergeleken met de andere Brabantse artiesten. Het staat op plekje zes in de lijst van populairste liedjes van 2021.

Yade Lauren gooit hoge ogen

Maar het is dus Yade Lauren die de show steelt als het op de artiestenlijst aankomt. Yade is goed voor een 31ste positie in de lijst van Spotify.

Yade begon zoals wel meer jonge artiesten op YouTube, waar ze al op zestienjarige leeftijd covers zong. Het duurde niet lang voor ze werd ontdekt door de bekende Nederlandse dj-groep Yellow Claw.

In 2016 behaalde ze met hen haar eerste hit: Invitation. Dit jaar was het opnieuw raak, maar dan met Als Ik Je Niet Zie en Klaar, die ze beide zong met de Nederlandse artiest Kevin.

Benieuwd naar jouw eigen lijstje met meest geluisterde nummers op Spotify? Dat kun je hier vinden. Uiteraard heb je dan wel een Spotify-account nodig.

Meest beluisterde Brabantse artiesten in Nederland:

• Yade Lauren (nummer 31 in Nederland)

• Tiësto (nummer 42 in Nederland)

• Guus Meeuwis (nummer 97 in Nederland)

Meest Beluisterde Brabantse nummer in Nederland:

• ‘The Business’ – Tiësto (nummer 6 in Nederland)

• ‘Als Ik Je Niet Zie’ – Kevin, Yade Lauren (nummer 63 in Nederland)

• ‘Samen’ – Kevin Yade Lauren (nummer 96 in Nederland)