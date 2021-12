Willem II kansloos op bezoek bij Ajax, dat de teller laat stoppen bij vijf

Het sprankje hoop dat Willem II-supporters misschien nog hadden op een goed resultaat op bezoek bij Ajax was na iets meer dan een kwartier verdwenen. De Tilburgse ploeg kreeg al snel meerdere tegentreffers te verwerken, waardoor de enige overgebleven opdracht was om de score zo laag mogelijk te houden.

Ajax had in de afgelopen weken regelmatig moeite met ploegen die niet naïef en vol enthousiasme mee wilden voetballen met de Amsterdammers. Willem II had in Go Ahead Eagles afgelopen weekend juist een tegenstander die in Tilburg niet kwam om te voetballen, tot teleurstelling van Fred Grim. "Daar ben ik dan misschien teveel liefhebber voor", zei de trainer na die wedstrijd, die met 1-0 verloren ging.

Zelf stuurde Grim zijn ploeg donderdagavond echter ook anders het veld in dan hij normaal gesproken doet. Zo begon spits Kwasi Wriedt op de bank. Met Max Svensson in zijn plaats stond het vooral ook in verdedigend opzicht anders bij Willem II. Geen vrijwillige tocht naar de slachtbank, leek de gedachte.

Zo lang mogelijk de nul zien te houden, weinig kansen weggeven en zo zorgen dat Ajax gefrustreerd raakt. Het klinkt allemaal logisch, maar in de praktijk was het in dit geval toch heel anders. Vanaf het eerste fluitsignaal was de bal - samen met bijna alle spelers - bijna de hele tijd te vinden op slechts een kwart van het veld. Ajax ging meteen op zoek naar een goal en die kwam er ook al snel.

Snelle tegentreffers

Er was een kwartier gespeeld toen Antony de bal net buiten het strafschopgebied van Willem II kreeg. De Braziliaan legde de bal nog even goed en krulde toen schitterend, buiten bereik van Timon Wellenreuther. Drie minuten later moest de Duitse goalie de bal weer uit zijn goal halen. Hij wist een voorzet na een hoekschop nog weg te werken, maar dat deed hij in de voeten van Lisandro Martinez. De Ajax-verdediger schoot vervolgens via Ulrik Jenssen raak: 2-0.

Op dat moment leek Willem II op weg naar een enorme nederlaag. Ajax had er zin in, terwijl bij Willem II de koppies gingen hangen. Twaalf minuten na de 2-0 stond het even 4-0 op het scorebord. Eerst was het Antony die met een droge knal raak schoot, vervolgens scoorde Sebastian Haller. Bij beide doelpunten werd er door de VAR gekeken naar buitenspel. Bij de 3-0 leek Davy Klaassen hinderlijk buitenspel te staan, maar dat doelpunt telde wel. De 4-0 werd wel afgekeurd.

Nieuwe tegenslag

Na die afgekeurde 4-0 ging het aan Ajax-kant even wat rustiger aan, waardoor Willem II adem kon halen. In de eerste minuut na rust was de thuisploeg wel weer dicht bij een treffer, toen zag Wellenreuther de bal nog op de lat eindigen. Het duurde vervolgens wat langer, maar uiteindelijk moest Willem II nog wel een paar tegentreffers incasseren. Via doelpunten van Davy Klaassen en Danilo kwam er uiteindelijk een 5-0 eindstand op het scorebord te staan.

Een ruime nederlaag, de vijfde op rij voor Willem II. Met de vijf tegentreffers doet het bovendien qua doelsaldo ook slechte zaken. De Tricolores hebben nu 28 tegentreffers, alleen SC Cambuur (29) en nummer zeventien Fortuna Sittard (34) heeft er meer.