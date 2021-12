Dode bij ongeluk op A65 bij Berkel-Enschot, weg afgesloten

Bij een aanrijding tussen meerdere auto's en een vrachtwagen op de A65 in Berkel-Enschot is iemand overleden. Het ongeluk gebeurde donderdagmiddag rond twee uur.

Bij het ongeluk waren drie auto's, een busje en een vrachtwagen betrokken. Brandweer, politie en meerdere ambulances zijn op de plek van het ongeval aanwezig. Ook landde er een traumahelikopter.

De A65 is tussen Tilburg en Berkel-Enschot dicht in de richting van Den Bosch. Het verkeer wordt omgeleid via Eindhoven.