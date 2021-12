Dode bij ongeluk op A65 bij Berkel-Enschot, weg tot tien uur vanavond dicht

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Dode bij ongeluk op A65 in Berkel-Enschot

Bij een aanrijding tussen meerdere auto's en een vrachtwagen op de A65 in Berkel-Enschot is een man overleden. Het ongeluk gebeurde donderdagmiddag rond twee uur. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg tot tien uur vanavond is afgesloten.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Bij het ongeluk raakte ook een automobilist lichtgewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Drie inzittenden zijn door het ambulancepersoneel behandeld en hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Bij het ongeluk waren vier auto's, een busje en een vrachtwagen betrokken. Brandweer, politie en meerdere ambulances zijn op de plek van het ongeval aanwezig. Ook landde er een traumahelikopter op de snelweg. Volgens een correspondent liggen de brokstukken van de autowrakken verspreid over de weg. Het ongeluk gebeurde in een file. Vlakbij de plek van het ongeluk zijn wegwerkzaamheden. Een pijlwagen geeft daar aan dat de weg overgaat in één rijbaan. Volgens een correspondent gebeurden eerder op de dag ook al twee ongelukken. De A65 is tussen Tilburg en Berkel-Enschot dicht in de richting van Den Bosch. Het verkeer wordt omgeleid via Eindhoven.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision. vergroot

Foto: Toby de Kort/SQ Vision. vergroot

Foto: Toby de Kort/SQ Vision vergroot

Foto: Toby de Kort/SQ Vision. vergroot

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.