Politie valt café in Helmond binnen, drie mannen aangehouden

De politie is donderdagavond rond vijf uur café Atlas Bar aan de Noord Koninginnewal in Helmond binnengevallen. Agenten doorzoeken het woongedeelte boven het café. De politie hield drie mannen aan.

De politie komt vrijdag met meer informatie over de actie. Volgens een correspondent zou de inval verband houden met een lopend onderzoek naar drugscriminaliteit. De omgeving van het café is afgezet en er is veel politie op de been. Bij de actie worden ook agenten te paard ingezet. Het is niet duidelijk waar de politie naar op zoek is.

In het verleden zijn er ook al meerdere acties geweest rondom drugscriminaliteit in het centrum van Helmond.