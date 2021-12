Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Schietpartij Oudheusden: auto geraakt door kogel, geen gewonden

In de Tullensstraat in Oudheusden is donderdagavond rond zes uur een schietpartij geweest. Daarbij is voor zover bekend niemand gewond geraakt. Wel zit er een kogelgat in een auto.

De politie heeft de omgeving van de schietpartij afgezet en doet technisch onderzoek. Agenten spreken met getuigen en gaan op zoek naar bruikbare beelden van beveiligingscamera's.

Foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision. vergroot

