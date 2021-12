Geen transferperiode maar toch vertrekt Kuijpers van FC Den Bosch naar RKC

Roy Kuijpers maakt per direct de overstap van FC Den Bosch naar RKC. De aanvaller tekent in Waalwijk een meerjarig contract.

Roy Kuijpers is dit seizoen de revelatie bij FC Den Bosch. De aanvaller scoorde al negen keer in de competitie. De 21-jarige spits, die ook op de flanken uit de voeten kan, had 'maar' een amateurcontract, waardoor een overstap buiten de transferperiode mogelijk was.

RKC sloeg daarom per direct toe en legde Kuijpers voor langere tijd vast. Ondanks dat de Waalwijkers nog met een officieel persbericht moeten komen, heeft FC Den Bosch het vertrek van hun topscorer al wel bekend gemaakt.

De Bosschenaren hebben Kuijpers tot tweemaal toe een ander contract aangeboden maar deze voorstellen werden niet geaccepteerd door de speler en zijn zaakwaarnemer. "Verder konden wij niet gaan" , zei technisch directeur Jan Gösgens op de clubwebsite.

Komend weekend

Omdat de aanvaller per direct de overstap maakt kan FC Den Bosch vrijdagavond geen beroep doen op Kuijpers in de thuiswedstrijd tegen NAC. Het is nog onduidelijk of Kuijpers zondag al wel bij de selectie zit van RKC voor de thuiswedstrijd tegen NEC.